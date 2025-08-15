Как Нигерия планирует удвоить добычу нефти?

По его словам генерального директора нигерийской нефтедобывающей компании Heirs Energies Осы Игиехона, на лицензионном участке Oil Mining Lease 17, принадлежащей компании, добыча увеличена с примерно 27 тысяч до 55 тысяч баррелей нефти в сутки, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В течение ближайших пяти лет компания рассчитывает почти вдвое увеличить добычу нефти путем проведения дополнительных буровых работ и модернизации инфраструктуры.

Параллельно мы рассматриваем новые возможности как в Нигерии, так и в других странах Африки. Как правило, мы входим в проекты с уже зрелыми активами, а затем развиваем добычу. В конце концов масштаб такого расширения будет зависеть от доступных возможностей,

– отметил Игиехон.

Такие планы отражают тенденцию роста небольших независимых нефтяных компаний в Нигерии, которая все активнее опирается на местных производителей на фоне ухода крупных международных корпораций из ряда месторождений.

Сконцентрировавшись на активах, приобретенных в стране, эти компании также используют свой опыт для выхода на рынки других стран Африки и за ее пределы.