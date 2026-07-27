Російський термінал підвів: Казахстан вимушено скоротив видобуток нафти

Через атаки дронів Казахстан був змушений тимчасово закрити свій найбільший експортний термінал на російському узбережжі Чорного моря. Після цього країна більш ніж удвічі скоротила добовий видобуток нафти – до 1 мільйона барелів, тоді як середній показник червня був близько 2,16 мільйона барелів.

Чому видобуток нафти зменшили

Деталі повідомили в Reuters із посиланням на джерело в галузі. Ситуація свідчить про надмірну залежність експорту казахстанських енергоресурсів від інфраструктури Росії.

Річ у тім, що Казахстан належить до числа найбільших нафтовидобувних країн світу, однак не має власного виходу до моря. Відтак близько 80% сировини країна постачає на зовнішні ринки через термінал Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська, який тепер активно атакують дрони.

Однак уже 27 липня Міністерство енергетики повідомило про відновлення роботи цього маршруту після тижневої перерви.

Прикметно, що такі перебої лише посилюють побоювання щодо забезпечення світового ринку нафтою, особливо на тлі фактичного закриття Ормузької протоки та ризиків для судноплавства в Червоному морі, де підтримувані Іраном єменські хусити відкрили "новий фронт" проти Саудівської Аравії.

Чи справді КТК знову працює

За офіційними повідомленнями влади Казахстану, там пришвартувалися танкери Seamajesty та Milos. Вони нібито завантажували нафту, яку видобуває консорціум Tengizchevroil на чолі з американською компанією Chevron.

У КТК також заявили про перебування двох суден біля чорноморського термінала, а також відновлення роботи трубопроводу о 12:28 за московським часом. Окрім того, опівдні LSEG зафіксував там корабель Asia класу Suezmax.