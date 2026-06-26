Що сталося в Казахстані

Йдеться про скорочення звичних показників приблизно на чверть. Деталі журналістам уже в п'ятницю, 26 червня, розповів міністр енергетики Ерлан Аккенженов, передає Reuters.

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Річ у тім, що сировину з Карачаганаку зазвичай транспортують через кордон на перероблення до російського заводу в межах довгострокової угоди, що діятиме до 2038 року.

Водночас видобуток газу й нафти на родовищі взаємопов'язані: скорочення одного напряму обмежує можливості іншого. Наразі йдеться про зменшення приблизно на 25% – із 34 до 25 тисяч тонн на добу, або ж 196,5 тисячі барелів.

Звісно, ми скоротили обсяги газу. Однак постачання на всій території Казахстану не переривалося,

– зауважив посадовець.

До слова, у 2024 році Карачаганак забезпечував видобуток близько 263 тисяч барелів нафти на добу. Сировину експортували через Каспійський трубопровідний консорціум до російського термінала на Чорному морі, а також трубопроводом "Дружба" до Німеччини.

Акціонерами родовища є гіганти Chevron і Shell, а також італійська компанія Eni, місцева KazMunayGas і російський "Лукойл".

Чи справді Росія хоче купувати бензин

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела писали, що країна-агресорка намагається домовитися з Казахстаном про імпорт близько 50 тисяч метричних тонн бензину А-92 на тлі внутрішнього дефіциту після українських ударів по НПЗ.

На це Аккенженов заявив, що офіційного звернення російської сторони наразі не було. Якщо ж запит з'явиться – його розглянуть.