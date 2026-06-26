Что произошло в Казахстане

Речь идет о сокращении обычных показателей примерно на четверть. Подробности журналистам уже в пятницу, 26 июня, рассказал министр энергетики Эрлан Аккенженов, передает Reuters.

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Дело в том, что сырье из Карачаганака обычно транспортируется через границу на переработку на российский завод в рамках долгосрочного соглашения, которое будет действовать до 2038 года.

В то же время добыча газа и нефти на месторождении взаимосвязаны: сокращение одного направления ограничивает возможности другого. В настоящее время речь идет об уменьшении примерно на 25% — с 34 до 25 тысяч тонн в сутки, или 196,5 тысячи баррелей.

Конечно, мы сократили объемы газа. Однако поставки по всей территории Казахстана не прерывались,

– отметил чиновник.

К слову, в 2024 году Карачаганак обеспечивал добычу около 263 тысяч баррелей нефти в сутки. Сырье экспортировалось через Каспийский трубопроводный консорциум на российский терминал на Чёрном море, а также по трубопроводу "Дружба" в Германию.

Акционерами месторождения являются гиганты Chevron и Shell, а также итальянская компания Eni, местная KazMunayGas и российский "Лукойл".

Действительно ли Россия хочет покупать бензин

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что страна-агрессор пытается договориться с Казахстаном об импорте около 50 тысяч метрических тонн бензина А-92 на фоне внутреннего дефицита после украинских ударов по НПЗ.

На это Аккенженов заявил, что официального обращения со стороны России пока не было. Если же запрос поступит – его рассмотрят.