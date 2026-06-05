Трамп хоче видобувати нафту у заповідному регіоні на Алясці

Адміністрація Трампа планує проведення продажу нафтогазових орендних договорів. Йдеться про майже 300 тисяч гектарів в Арктичному національному заповіднику дикої природи Аляски (ANWR).

Що відомо про видобуток нафти на Алясці, який хоче здійснити Трамп?

Право на видобуток має вирішуватися через аукціон, повідомляє Reuters.

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Цей аукціон є черговим випробуванням галузевого апетиту до буріння на півночі Аляски, що є високоризикованим проєктом, що передбачає десятиліття роботи та мільярди доларів інвестицій,

– зазначає видання.

Як відомо, для аукціону було запропоновано 60 ділянок у заповіднику. Нафтогазові компанії мали подати свої заявки на здійснення видобутку ще до 3 червня.

Зауважимо, це перший такий продаж. Загалом їх передбачено 4 в зоні ANWR.

Ресурси Аляски є ключовими для енергетичної безпеки Америки, і ми очікуємо подальших інвестицій по всьому штату,

– заявив речник Американського нафтового інституту.

Цікаво, що нафтогазові компанії не виявили сильного інтересу до прибережної зони ANWR. Хоча насправді цей регіон надзвичайно перспективний. Адже за оцінками Геологічної служби США, там приблизно – 11,8 мільярда барелів технічно видобувної нафти. Себто, потенційних запасів у цій зоні значно більше.

Що відомо про ANWR?