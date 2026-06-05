Что известно о добыче нефти на Аляске, которую хочет осуществить Трамп?

Право на добычу должно решаться через аукцион, сообщает Reuters.

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Этот аукцион является очередным испытанием отраслевого аппетита к бурению на севере Аляски, что является высокорискованным проектом, что предусматривает десятилетия работы и миллиарды долларов инвестиций,

– отмечает издание.

Как известно, для аукциона было предложено 60 участков в заповеднике. Нефтегазовые компании должны были подать свои заявки на осуществление добычи еще до 3 июня.

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Заметим, это первая такая продажа. Всего их предусмотрено 4 в зоне ANWR.

Ресурсы Аляски являются ключевыми для энергетической безопасности Америки, и мы ожидаем дальнейших инвестиций по всему штату,

– заявил представитель Американского нефтяного института.

Интересно, что нефтегазовые компании не проявили сильного интереса к прибрежной зоне ANWR. Хотя на самом деле этот регион чрезвычайно перспективен. Ведь по оценкам Геологической службы США, там примерно – 11,8 миллиарда баррелей технически добываемой нефти. То есть, потенциальных запасов в этой зоне значительно больше.

Что известно об ANWR?