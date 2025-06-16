Что влияет на добычу нефти

На глубину залегания нефти влияет целая совокупность факторов, пишет 24 Канал со ссылкой на PCC.

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Весомую роль играет геологическая структура региона. Также при добыче нефти нужно учитывать:

тип месторождения (нефть, к примеру, может находиться в морских или наземных месторождениях);

технологию бурения (сейчас есть возможность добывать нефть, что находится глубже);

экономическую целесообразность (иногда добыча нефти получается слишком дорогим и поэтому, ее не осуществляют).

Какие есть нефтяные месторождения

На небольших глубинах

Иногда нефть залегает очень близко к поверхности. Такие месторождения есть в некоторых регионах США и на Ближнем Востоке.

Средняя глубина

Большинство месторождений находится именно на средней глубине. В частности, такие есть в Северном море и США.

Обратите внимание! Большинство нефтяных месторождений мира залегают на глубине от 1 500 до 3 000 метров.

Самые большие глубины

Это месторождения, которые были недоступны для добычи еще десятилетие назад. Сейчас же, современные технологии позволяют получать сырье из самых больших глубин.

К примеру, месторождение Tiber в Мексиканском заливе США находится ориентировочно в 10,7 километра от поверхности моря. Также глубокими являются:

месторождения в Каспийском море;

на шельфе Бразилии.