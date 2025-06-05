Яка країна є лідером з видобутку газу в світі

Природний газ – це важливий ресурс, який відіграє важливу роль для світової економіки. Країни, які мають значні запаси газу та здатні його видобувати можуть активно займають досить сильні позиції на світовій арені.

Де видобувають найбільше природного газу у світі

Найбільші обсяги природного разу у світі видобувають США. Ба більше, американці займають першу позицію у рейтингу уже понад 10 років, пише 24 Канал з посиланням на Управління енергетичної інформації США.

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Згідно з останніми даними, США у 2023 році видобули 39 квадрильйонів кубічних футів. Цікаво, що США не володіють найбільшими запасами природного газу. В країні зосереджено 12,9 трильйона кубометрів газу або 6,5% світових резервів. Країна, яка має найбільшу економіку у світі, займає за цим показником 4 місце у рейтингу, а перше – Росія.

Що таке квадрильйон Це натуральне число, яке позначає одиниця з 15 нулями у системі найменування чисел із короткою шкалою.

Друге та третє місце у рейтингу займають Росія та Іран, які за рік видобули 23 та 10 квадрильйонів кубічних футів природного газу відповідно. До першої десятки країн за обсяги видобутку природного газу також входять: