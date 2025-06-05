Новий прогноз Роберта Кійосакі

Роберт Кійосакі вважає, що на фондовий ринок чекає крах. На його думку, це буде найбільший обвал фондового ринку в історії, пише 24 Канал з посиланням на "Фокус".

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Роберт Кійосакі також заявив, що час краху саме зараз і він триватиме все літо. З його слів, мільйони людей "будуть стерти з лиця землі, коли впадуть ринки акцій та облігацій". Інвестор додав, що перш за все йдеться про покоління бумерів.

Зверніть увагу! Користувачі мережі помітили, що Кійосакі не вперше говорить про "найбільший фінансовий крах в історії". Він ділиться схожими прогнозами з 2016 року. Для розуміння, за ці роки жодне з його пророцтв не стало реальністю.

Водночас Кійсокі заявив, що активна молодь цього літ отримає можливість стати надзвичайно багатими. Мовляв, мільярди направлять у золото, срібло та бійткойн. На думку Кійосакі, на сьогодні найкраща інвестиція – це срібло. Дорогоцінний метал, за його прогнозом, може зрости в ціні втричі в 2025 році.