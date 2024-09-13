Які долари США недійсні

Офіційна політика уряду США передбачає, що всі банкноти Федерального резерву залишаються законним платіжним засобом незалежно від того, коли вони були випущені. Це означає, що всі купюри, які випустив центробанк США з 1914 року є дійсними, згідно з даними US Currency Education Program. Це стосується й України.

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Національний банк України також неодноразово коментував цю ситуацію. Зокрема, регулятор повідомив, що жодних законів чи постанов, які визначають, що долари певних років недійсні, немає. Крім того, центральний банк наголосив, що банки та обмінники повинні приймати усі купюри долара незалежно від року випуску.

Цікаво! Центральний банк США оприлюднив графік оновлення банкнот долара. Федеральний резерв має плани до 2034 року.

Визначають лише два випадки, коли фінансові установи мають право не приймати банкноти долара для проведення операцій:

Значно зношені/ або пошкоджені банкноти;

Фальшиві купюри.

Варто наголосити, що в Україні скасували визначення "незначно зношені банкноти іноземних валют". Тому касири у банках та обмінниках не можуть використовувати його як пояснення або аргумент для відмови від доларів.