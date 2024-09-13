Як розпізнати фальшиві євро

Перш за все варто розібратися, які номінали євро існують. Нагадаємо, що на сьогодні Європейський центральний банк випускає купюри номіналом: 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро. Регулятор у 2019 році оголосив, що припиняє друкувати купюри номіналом 500 євро, але вони є дійсними та не втрачають своєї цінності.

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Крім того, варто звернути увагу на те, якими є банкноти євро на дотик, оскільки їх виготовляють на особливому папері. Йдеться про волокна бавовни, які допомагають забезпечити їхню міцність, довговічність і стійкість до зносу. Тобто купюра євро по відчуттях має бути щільною і шорсткою.

Якщо дивитися на купюру євро проти світла, то на ній мають проявлятися такі елементи:

водяні знаки;

захисна смужна з номіналом банкноти;

елементи цифр, які разом утворюють номінал купюри.

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Також варто звернути увагу на те, що під кутом певні елементи змінюють колір. Йдеться про голограму і золоту смужку. На банкнотах, які випускають з 2013 року, додали написи євро і ЄЦБ кирилицею. Це зробили після вступу Болгарії до ЄС, яка у 2025 році має перейти на євро. Також картку, яка зображена на реверсі купюр, додали Кіпр та Мальту, які приєдналися до ЄС