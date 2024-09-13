Какие доллары США недействительны

Официальная политика правительства США предусматривает, что все банкноты Федерального резерва остаются законным платежным средством независимо от того, когда они были выпущены. Это означает, что все купюры, которые выпустил центробанк США с 1914 года являются действительными, согласно данным US Currency Education Program. Это касается и Украины.

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Национальный банк Украины также неоднократно комментировал эту ситуацию. В частности, регулятор сообщил, что никаких законов или постановлений, которые определяют, что доллары определенных лет недействительны, нет. Кроме того, центральный банк отметил, что банки и обменники должны принимать все купюры доллара независимо от года выпуска.

Интересно! Центральный банк США обнародовал график обновления банкнот доллара. Федеральный резерв имеет планы до 2034 года.

Определяют только два случая, когда финансовые учреждения имеют право не принимать банкноты доллара для проведения операций:

Значительно изношенные/ или поврежденные банкноты;

Фальшивые купюры.

Стоит отметить, что в Украине отменили вынесение "незначительно изношенные банкноты иностранных валют". Поэтому кассиры в банках и обменниках не могут использовать его как объяснение или аргумент для отказа от долларов.