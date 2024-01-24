Ці режими планують використовувати національні валюти у рамках двосторонньої співпраці. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу український економіст Олег Гетман розповів про причини та наслідки підписання такої угоди між Росією та Іраном.

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Що означає відмова від долара для Росії

За словами Олега Гетмана, використовуючи долар чи євро при взаємних розрахунках між двома країнами, потім ці валютні надходження, які потрапляють до державних бюджетів, можна застосовувати при торгівлі з будь-якими країнами світу. Йдеться майже про усі держави.

Олег Гетман Економіст Тож, наприклад, коли Росія отримує іранську валюту (або Іран – російську), то вона зможе використовувати ріал виключно для торгівлі з цією країною або з маленьким кругом країн, які теж погодяться проводити розрахунки у такому форматі.

Якщо ж виникає торговий дисбаланс – Росія продала Ірану набагато більше, ніж купила – то в неї накопичується іранська валюта, яку потім нема де використовувати. Ці гроші просто лежать мертвим вантажем.

Важливо! Така сама історія в Росії вже з китайським юанем. Вони теж перейшли до розрахунків у цій валюті. І зараз шалені обсяги в еквіваленті десятків мільярдів доларів накопичувались в юанях, які, в принципі, нікому не потрібні, наголосив український економіст.

Гірше чи краще для російської економіки

Щодо довготривалих наслідків цієї угоди, то економіст пояснив, що гірше чи краще, ніж є зараз, російській економіці не буде.

Їй достатньо погано. Наприклад, порівнюючи 2022 рік з 2023 роком, експортний виторг скоротилась на 30%. Замість 570 мільярдів доларів на сьогодні залишилося близько 400 мільярдів. Це означає, що є значне падіння валютного виторгу, яке пов'язано в першу чергу з низькою ціною і санкціями, які стосуються нафти, газу та нафтопродуктів. Тобто всі експортні потоки Росії скорочуються,

– пояснює економіст.

Найгірше, що може статися з економікою будь-якої країни, – це радикальне зниження її експортних надходжень. Тоді валюти поступає все менше, виходить – все більше. Інвестори з Росії тікають. І відповідно це все тисне на національну валюту, на рубль.

Торгові операції без долара та євро

Минулого року курс вже зростав з 60 до 90 рублів за долар, нагадує Гетман. Й, на його думку, ця тенденція буде тривати.

Послаблення рубля – це, безумовно, негативні наслідки для суспільства.

Це інфляція, це менше можливостей купити ті самі товари зі споживчого кошика.

Це означає, що громадяни біднішають. Тому ось такі наслідки, і ніякі угоди з Іраном нічого тут нічого не зміняють.

Росія максимально намагається позбавитися у своїх торгових операціях від американського долара та євро. Річ у тому, що ці валюти відстежуються. Ці транзакції здебільшого відстежуються і ті, що потрапляють під санкції, вони блокуються,

– розповідає економіст.

Крім того, експерт наголосив, що накладають вторинні санкції на ті фінансові установи, які працюють з Росією чи з іншими підсанкційними країнами й використовують валюти країн Заходу, які є вільноконвертованими. Тому, в суті, у цій ситуації просто немає виходу.

Водночас є варіант обмінювати, наприклад, товари, які отримуються з Ірану. Зокрема, на золото або на готівку, або перейти на безготівкові розрахунки, але в тих валютах, які не відстежуються, не потрапляють під санкції. Саме це Росія й робить. Це вимушений крок, бо санкції все посилюються.