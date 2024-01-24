Эти режимы планируют использовать национальные валюты в рамках двустороннего сотрудничества. В эксклюзивном комментарии 24 Каналу украинский экономист Олег Гетман рассказал о причинах и последствиях подписания такого соглашения между Россией и Ираном.

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Что означает отказ от доллара для России

По словам Олега Гетмана, используя доллар или евро при взаимных расчетах между двумя странами, потом эти валютные поступления, которые попадают в государственные бюджеты, можно применять при торговле с любыми странами мира. Речь идет почти обо всех государствах.

Олег Гетман Экономист Поэтому, например, когда Россия получает иранскую валюту (или Иран – российскую), то она сможет использовать риал исключительно для торговли с этой страной или с маленьким кругом стран, которые тоже согласятся проводить расчеты в таком формате.

Если же возникает торговый дисбаланс – Россия продала Ирану гораздо больше, чем купила – то у нее скапливается иранская валюта, которую потом негде использовать. Эти деньги просто лежат мертвым грузом.

Важно! Такая же история в России уже с китайским юанем. Они тоже перешли к расчетам в этой валюте. И сейчас огромные объемы в эквиваленте десятков миллиардов долларов накапливались в юанях, которые, в принципе, никому не нужны, подчеркнул украинский экономист.

Хуже или лучше для российской экономики

Относительно долговременных последствий этого соглашения, то экономист объяснил, что хуже или лучше, чем сейчас, российской экономике не будет.

Ей достаточно плохо. Например, сравнивая 2022 год с 2023 годом, экспортная выручка сократилась на 30%. Вместо 570 миллиардов долларов на сегодня осталось около 400 миллиардов. Это означает, что есть значительное падение валютной выручки, которое связано в первую очередь с низкой ценой и санкциями, которые касаются нефти, газа и нефтепродуктов. То есть все экспортные потоки России сокращаются,

– объясняет экономист.

Худшее, что может произойти с экономикой любой страны, – это радикальное снижение ее экспортных поступлений. Тогда валюты поступает все меньше, выходит – все больше. Инвесторы из России бегут. И соответственно это все давит на национальную валюту, на рубль.

Торговые операции без доллара и евро

В прошлом году курс уже рос с 60 до 90 рублей за доллар, напоминает Гетман. И, по его мнению, эта тенденция будет продолжаться.

Ослабление рубля – это, безусловно, негативные последствия для общества.

Это инфляция, это меньше возможностей купить те же товары из потребительской корзины.

Это означает, что граждане беднеют. Поэтому вот такие последствия, и никакие соглашения с Ираном ничего здесь ничего не меняют.

Россия максимально старается избавиться в своих торговых операциях от американского доллара и евро. Дело в том, что эти валюты отслеживаются. Эти транзакции в основном отслеживаются и те, что попадают под санкции, они блокируются,

– рассказывает экономист.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что накладывают вторичные санкции на те финансовые учреждения, которые работают с Россией или с другими подсанкционными странами и используют валюты стран Запада, которые являются свободноконвертируемыми. Поэтому, по сути, в этой ситуации просто нет выхода.

В то же время есть вариант обменивать, например, товары, которые получаются из Ирана. В частности, на золото или на наличные, или перейти на безналичные расчеты, но в тех валютах, которые не отслеживаются, не попадают под санкции. Именно это Россия и делает. Это вынужденный шаг, потому что санкции все усиливаются.