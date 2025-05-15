Найгірший показник за 19 років: чому долар США опинився під серйозним тиском

Позиції долара у світі опинилися під загрозою. Усе через настрої інвесторів щодо американської валюти.

Долар США під тиском через Трампа

Песимізм інвесторів стосовно долара США досягнув пікового рівня за 19 років. Цей показник зафіксували у травні 2025 року, що вказано у звіті Bank of America, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Річ у тому, що показник underweight у портфелях FMS сягнув максимуму. Цей індикатор свідчить про те, що частка активу в інвестиційних портфелях нижча за еталонний рівень. Експерти Bank of America пов'язують негавтині настрої трейдерів та інвесторів з хаотичною торговою політикою Дональда Трампа.

Додають, що похмурими були настрої особливо щодо американських активів перед торговими переговорами США та Китаю, які пройшли 9 – 11 травня у Швейцарії. Додають, що призупинення торгової війни між найбільшими економіками світу сприяє стабілізації ситуації у світі та зменшує ризики рецесії.

Домовленості США та Китаю позитивно вплинули на ринки. Зокрема, після угоди біткойн зріс в ціні, досягнувши позначки в понад 105 тисяч доларів. Тоді як чистий показник underweight для американських акцій у травні становить 38%. Це на 2% вище, порівняно з квітнем, а також є максимумом за 2 роки.