Доллар США под давлением из-за Трампа

Пессимизм инвесторов относительно доллара США достиг пикового уровня за 19 лет. Этот показатель зафиксировали в мае 2025 года, что указано в отчете Bank of America, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Дело в том, что показатель underweight в портфелях FMS достиг максимума. Этот индикатор свидетельствует о том, что доля актива в инвестиционных портфелях ниже эталонного уровня. Эксперты Bank of America связывают негативные настроения трейдеров и инвесторов с хаотичной торговой политикой Дональда Трампа.

Добавляют, что мрачными были настроения особенно в отношении американских активов перед торговыми переговорами США и Китая, которые прошли 9 – 11 мая в Швейцарии. Добавляют, что приостановление торговой войны между крупнейшими экономиками мира способствует стабилизации ситуации в мире и уменьшает риски рецессии.

Договоренности США и Китая положительно повлияли на рынки. В частности, после сделки биткойн вырос в цене, достигнув отметки в более 105 тысяч долларов. Тогда как чистый показатель underweight для американских акций в мае составляет 38%. Это на 2% выше, по сравнению с апрелем, а также является максимумом за 2 года.