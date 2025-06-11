Курс долара на сьогодні
У середу, 11 червня, 2025 року, долар впав в ціні, наблизившись до мінімуму за 3 роки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.
Цікаво Попри обіцянки Трампа: чому США зменшать видобуток нафти
Ринок валют відреагував на слабший звіт по інфляції, ніж прогнозували. Попри більш м'які дані, інфляція залишається вищою за цільовий показник Федерального резерву – 2%. Це посилює очікування, що Федеральний резерв навряд чи поспішатиме зі зниженням ставок, навіть попри посилення тиску з боку Трампа.
Нагадаємо, що Трамп нещодавно заявив, що рішення стосовно нового глави ФРС ухвалять в найближчому майбутньому. Наразі претендентом на посаду називають Кевіна Уорша. Він очолював ФРС США з 2006 по 2011 роки.
Що таке Індекс долара США (DXY)
Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.
Що з доларом сьогодні
Індекс долара США наразі торгується на рівні 98,72, за даними MarketWatch. Діапазон індексу за день становить від 98,58 – 99,22. З початку року долар подешевшав на 9%.
Ключові коливання Індексу долара США на ринку за 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 97,92 повідомляє видання CNBC.