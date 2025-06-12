Всплеск спроса на золото в Аргентине

Аргентинцы известны в мире своей приверженностью к доллару США. Однако недавно возникли сомнения относительно популярности американской валюты. Главная причина – золото, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Обратите внимание Важный драгоценный металл резко упал в цене

Дело в том, что в Аргентине стремительно растет спрос на золото. Жители страны все чаще обращают внимание на драгоценный металл, как альтернативный вариант для сохранения стоимости. Это свидетельствует о серьезных изменениях в психологии инвесторов.

Мол, доллар больше не предлагает такой же защиты от инфляции, как раньше. Длительный рост стоимости жизни в США вместе с повышением курса песо – национальной валюты Аргентины – во времена президентства Хавьера Милея уменьшило привлекательность доллара. Как результат, многие аргентинцы теперь воспринимают доллар, как лишь "вторую по надежности" опцию среди активов-убежищ.

К теме! По состоянию на 12 июня курс колеблется на уровне 1 181,83 аргентинского песо за доллар США, по данным Google Финансы.

В частности, аргентинцев беспокоит обесценивание доллара США. Напомним, что с начала года доллар США потерял в цене более 9%. Это еще один фактор, который способствует их любви к золоту. Интересно, что после победы Дональда Трампа на выборах в 2024 году доллар взлетел в цене на 4,4%.