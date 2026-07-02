Нафтовий ринок пожвавлюється

Зокрема, майже відновила довоєнні обсяги експорту "чорного золота" Саудівська Аравія. За даними Bloomberg, за шість днів до початку липня країна відвантажувала близько 6,3 мільйона барелів на добу, що майже відповідає середньому показнику за 2025 рік.

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Окрім того, ці нинішні темпи становлять близько 90% від рівня лютого, коли Ер-Ріяд та інші країни Перської затоки нарощували постачання напередодні ескалації на Близькому Сході.

Ще одним свідченням нормалізації експорту стало повернення вантажних суден до звичних маршрутів. У четвер, 2 липня, чотири саудівські супертанкери, здатні перевезти загалом близько 8 мільйонів барелів нафти, уже перебували в Оманській затоці.

Схожу динаміку спостерігають і в сусідніх ОАЕ, які минулого місяця вже повернули продаж нафти до довоєнного рівня – понад 3,9 мільйона барелів на добу. За приблизними оцінками джерел серед посадовців США, загальний обсяг постачання сировини Ормузькою протокою наразі перевищує 10 мільйонів барелів на добу.

Іран зіткнувся з проблемою збуту

Однак не всі виробники регіону так швидко повертаються до звичного режиму. Наприклад, понад 20 мільйонів барелів іранської нафти вже щонайменше тиждень простоюють у водах Азії.

Загальний обсяг такої сировини, що зараз перебуває в морі, Bloomberg оцінює у 58 – 68 мільйонів барелів, пов'язавши це з труднощами країни напередодні завершення 60-денного періоду санкційного послаблення зі сторони США.

Понад 90% цих вантажів не мають чіткого пункту призначення, а Тегеран через свою нездатність швидко реалізувати товар ризикує втратити частину критично важливих доходів, що послабить його позиції на переговорах зі США.

Нагадаємо, нафта дешевшає вже декілька днів поспіль, сягнувши 4-місячного мінімуму на тлі прогресу в технічних консультаціях за участі посередників. Наразі ф'ючерси на Brent знизилися до 70,66 долара за барель, тоді як WTI торгується по 67,54 долара за барель.