Яка ситуація на Близькому Сході

Наразі тривають технічні консультації за участі посередників – Катару та Пакистану, повідомляє Reuters із посиланням на джерела в середу, 1 липня. Однак навіть це вже вплинуло на ціну нафти.

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Переговори між США та Іраном просуваються нестабільно, що знову посилює побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням сировини. Водночас інвестори все ж зберігають упевненість, що перешкоди, які гальмують остаточну мирну угоду, вдасться швидко подолати. Тож нафтові котирування пішли вниз:

вартість еталонної марки Brent знизилася на 1,6% – до 71,81 долара за барель ;

; тоді як американська WTI подешевшала на стільки ж – до 68,39 долара за барель.

Загалом тенденція до зниження цін зберігається. А от змінити настрої на ринку, за словами аналітиків, можуть скорочення запасів нафти або повторне закриття Ормузької протоки.

Нагадаємо, протягом квітня – червня Brent втратила близько 45 доларів на барелі, і це її найбільше квартальне зниження з часів світової фінансової кризи 2008 року.

Натомість WTI подешевшала приблизно на 31 долар на барелі, показавши найбільший квартальний спад із 2020 року, коли пандемія COVID-19 обвалила світовий попит на енергоносій.

До слова, дедалі більше ознак свідчать, що найгірший сценарій для нафтового ринку не справдився. Під час ескалації між США та Іраном трейдери закладали в ціни ризик масштабних перебоїв, однак нині виробники нафти та СПГ на Близькому Сході продовжують відвантаження. Минулого тижня судноплавство в регіоні досягло найвищого рівня від початку конфлікту наприкінці лютого, а в ЄС навіть згадали про наміри повністю відмовитися від російської сировини.