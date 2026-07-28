Які можливості відкриває дитяча картка

Спеціалісти освітньої платформи Нацбанку "Гаразд" пояснили, на що варто звернути увагу. Ба більше, фінустанови пропонують юним клієнтам широкий спектр послуг, зокрема розрахунок у магазинах та інтернеті, а також бонуси та програми лояльності.

Дитячу платіжну картку можна оформити вже з 6 років – у такому разі вона буде додатковою до рахунку одного з батьків або опікунів. А от підлітки віком від 14 до 18 років мають право самостійно відкрити поточний рахунок на своє ім'я.

Водночас процедура майже не відрізняється від звичайної: одному з дорослих разом із дитиною потрібно звернутися до відділення, подати необхідні документи та погодити умови обслуговування.

Зауважте, що банки випускають для наймолодших клієнтів лише дебетові картки – як гривневі, так і в іноземній валютні. Спеціалісти виокремлюють цілу низку переваг такого рішення.

По-перше, контроль витрат. Батьки можуть встановлювати ліміти на покупки та відстежувати всі операції за рахунком.

контроль витрат. Батьки можуть встановлювати ліміти на покупки та відстежувати всі операції за рахунком. По-друге, деякі банки в такому разі пропонують спеціальні знижки на певні товари та послуги, що дозволяє економити, зокрема на дитячих речах та іграшках.

деякі банки в такому разі пропонують спеціальні знижки на певні товари та послуги, що дозволяє економити, зокрема на дитячих речах та іграшках. По-третє, власна картка допомагає підготуватися до самостійного фінансового життя, адже вчить користуватися банківськими сервісами, рахувати власні кошти тощо.

Нагадаємо, планування бюджету на місяць корисне не лише тим, хто має великі заощадження чи високі доходи. Універсальний спосіб охоплює кілька етапів, як-от ретельний облік, визначення фінансових цілей та регулярний перегляд звичок.