Як планувати бюджет на місяць
Принцип цього процесу українцям пояснили спеціалісти освітньої платформи Нацбанку "Гаразд", які детально описали п'ять головних складників ефективного ведення особистого бюджету: облік, аналіз, планування, контроль і коригування.
- Крок №1 – Порахуйте доходи та витрати
Насамперед варто підрахувати всі доходи за місяць: до них належать не лише зарплата, а депозити чи будь-які інші регулярні надходження. Не менш важливо зафіксувати витрати.
- Крок №2 – Проаналізуйте отримані дані
Зібрана інформація допоможе визначити основні категорії витрат. До них можуть належати регулярні щомісячні платежі, зокрема комунальні послуги, навчання чи погашення кредитів, а також витрати на транспорт, продукти, побутові речі, здоров'я, домашніх улюбленців, розваги, подарунки тощо. Для зручності їх доцільно розділити на постійні (тобто планові) та "емоційні".
- Крок №3 – Проведіть планування
Попередній етап допоможе зрозуміти, яку суму вдасться заощаджувати щомісяця. Опісля залишається розподілити кошти між основними статтями витрат, регулярно записувати всі покупки та стежити за дотриманням складеного плану.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
- Крок №4 – Контролюйте витрати
Іноді варто перевіряти, наскільки поточна ситуація відповідає передбаченому бюджету. Це дасть змогу оцінити співвідношення доходів і витрат, а також зрозуміти, куди "тікає" найбільше грошей.
- Крок №5 – Коригуйте бюджет за потреби
Не всі фінансові результати відповідатимуть очікуванням, адже на них впливає чимало обставин, які неможливо передбачити. У такому разі варто проаналізувати, які витрати можна перерозподілити, щоб зробити бюджет збалансованішим. Деколи це також привід переглянути окремі звички чи спосіб життя.
Нагадаємо, індекс еспресо – це показник, який відображає середню вартість чашки кави в певному місті чи країні, а також вважається неформальним індикатором вартості життя, інфляції й купівельної спроможності населення. Окрім того, він допомагає звернути увагу на так звані "невидимі" повсякденні витрати, які з часом можуть суттєво впливати на особистий бюджет.