Яку картку краще вибрати – дебетову чи кредитну?

Про різницю між кредитною та дебетовою картою розповідає Raiffeisen.Bank.

Читайте також НБУ дозволив відстеження платежів: про це мають знати всі українці

Дебетова карта – це банківська картка, за допомогою якої можна користуватися коштами, але тільки власними. Тобто тими грішми, які були попередньо зараховані на рахунок.

Водночас кредитна картка має певний ліміт, який дозволяє банк. Це означає, що людина має право користуватися грішми, яких власне немає на рахунку.

Ба більше, саме кредитні картки часто надають своїм користувачам різні бонуси:

більший кешбек;

додаткові програми лояльності;

акційні пропозиції тощо.

Водночас вибір картки залежить від того, як людина планує користуватися фінансами. Однак багато людей вибирають комбінований підхід.

Дебетова картка – для щоденних витрат, повсякденних фінансових операцій, зберігання власних накопичень. Кредитна картка – своєрідний резерв, а ще для отримання додаткових переваг від банку.

Ощадбанк зокрема пропонує виконати такі дії, аби зрозуміти, яка картка дійсно потрібна. Перше – це оцінити свої справжні фінансові потреби.

Якщо вам потрібен інструмент для щоденних розрахунків і зняття готівки, дебетова картка буде оптимальним варіантом. Якщо ж ви шукаєте спосіб фінансування великих покупок і водночас не маєте достатньої суми, варто розглянути кредитну картку,

– йдеться у тексті.

Друге – врахувати свої буденні фінансові звички. Наприклад, якщо людина більш імпульсивна, схильна витрачати, але при цьому не завжди вчасно погашати борги, то дебетова картка врятує від проблем.

Якщо ж ви дисципліновані у грошових питаннях, кредитна картка може стати корисним інструментом для реалізації задуманого,

– наголосили у банку.

Важливо! Слід також обов'язково врахувати комісії та відсотки – за обслуговування карток, бонусні системи та інші умови.

Що ще відомо про банки?