Йдеться про місто Гостомель. За останніми оцінками KSE Institute, найімовірніше для того, аби відновити цей населений пункт необхідно витратити суму у розмірі 343 мільйонів доларів. Йдеться і про пошкоджену, і про втрачену інфраструктуру.

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Відновлення Гостомеля

Додають, що зі 11 800 будівель, які були у місті до повномасштабного вторгнення росії в Україну, – 4500 зруйнували загарбники. Загальна площа житлового фонду, який постраждав, становить майже 965 тисяч квадратних метрів. Йдеться про

310 таунхаусів,

11 багатоквартирних будинків,

1,5 тисячі приватних будинків.

Важливо! Нацбанк вирішив скасувати низку обмежень щодо валютного ринку. Йдеться про моменти, через які неодноразово обурювалися і волонтери, і підприємці. Сюди можна віднести ліміти для розрахунку гривневими картами закордоном.

Важливо, що у рамках цього дослідження не враховували відновлення аеропорту "Антонов", який також був під окупацією росіян. Тоді як пожежна частина, два відділення пошти, 6 шкіл, дві заклади із сектору охорони здоров'я, три готелі, 17 магазинів та 3 церкви також постраждали від дій агресорів.

Загалом втрати економіки України оцінюють як драматичні. Деякі експерти вважають, що для відновлення країни потенційно потрібно понад 100 мільярдів доларів. Повномасштабне вторгнення росії, для прикладу, вплинуло на валютний ринок України.

Національна валюта – гривня – за останні кілька місяців пройшла шлях від 25 гривні за долар до приблизно 40 гривень за долар в обмінниках. Висока інфляція також стала викликом для жителів України. Очевидно, що найпотужніший удар припадає на людей, які вже дуже сильно постраждали.

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