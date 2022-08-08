Речь идет о городе Гостомеле. По последним оценкам KSE Institute, вероятнее всего, чтобы восстановить этот населенный пункт, необходимо потратить сумму в размере 343 миллионов долларов. Речь идет и о поврежденной, и об утраченной инфраструктуре.

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Восстановление Гостомеля

Добавляют, что из 11 800 зданий, находившихся в городе до полномасштабного вторжения россии в Украину, 4500 разрушили захватчики. Общая площадь пострадавшего жилого фонда составляет почти 965 тысяч квадратных метров. Речь идет про

310 таунхаусов,

11 многоквартирных домов,

1,5 тысячи частных домов.

Важно! Нацбанк решил отменить ряд ограничений по валютному рынку. Речь идет о моментах, из-за которых неоднократно возмущались и волонтеры, и предприниматели. Сюда можно отнести лимиты для расчета гривневыми картами за границей.

Важно, что в рамках этого исследования не учитывалось восстановление аэропорта "Антонов", который также был под оккупацией россиян. В то время как пожарная часть, два отделения почты, 6 школ, два учреждения из сектора здравоохранения, три гостиницы, 17 магазинов и 3 церкви также пострадали от действий агрессоров.

В общем, потери экономики Украины оценивают как драматические. Некоторые эксперты считают, что для восстановления страны потенциально требуется более 100 миллиардов долларов. Полномасштабное вторжение россии, к примеру, повлияло на валютный рынок Украины.

Национальная валюта – гривна – за последние несколько месяцев прошла путь от 25 гривен за доллар до примерно 40 гривен за доллар в обменниках. Высокая инфляция также явилась вызовом для жителей Украины. Очевидно, что самый мощный удар приходится на людей, которые уже сильно пострадали.

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