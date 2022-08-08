Речь идет о городе Гостомеле. По последним оценкам KSE Institute, вероятнее всего, чтобы восстановить этот населенный пункт, необходимо потратить сумму в размере 343 миллионов долларов. Речь идет и о поврежденной, и об утраченной инфраструктуре.
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Восстановление Гостомеля
Добавляют, что из 11 800 зданий, находившихся в городе до полномасштабного вторжения россии в Украину, 4500 разрушили захватчики. Общая площадь пострадавшего жилого фонда составляет почти 965 тысяч квадратных метров. Речь идет про
- 310 таунхаусов,
- 11 многоквартирных домов,
- 1,5 тысячи частных домов.
Важно, что в рамках этого исследования не учитывалось восстановление аэропорта "Антонов", который также был под оккупацией россиян. В то время как пожарная часть, два отделения почты, 6 школ, два учреждения из сектора здравоохранения, три гостиницы, 17 магазинов и 3 церкви также пострадали от действий агрессоров.
В общем, потери экономики Украины оценивают как драматические. Некоторые эксперты считают, что для восстановления страны потенциально требуется более 100 миллиардов долларов. Полномасштабное вторжение россии, к примеру, повлияло на валютный рынок Украины.
Национальная валюта – гривна – за последние несколько месяцев прошла путь от 25 гривен за доллар до примерно 40 гривен за доллар в обменниках. Высокая инфляция также явилась вызовом для жителей Украины. Очевидно, что самый мощный удар приходится на людей, которые уже сильно пострадали.
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