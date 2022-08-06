Нацбанк вирішив спростити низку обмежень, запроваджених 21 липня 2022 року. Тоді й встановили ліміт на розрахунки гривневими платіжними картками за кордоном.

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Обмеження з волонтерів зняли

У Нацбанку зауважили, що для фізичних осіб-волонтерів ліміти не будуть застосовуватись для покупок за кордоном. Але певні обмеження все ж запровадять. Мовиться про критерії, яких потрібно буде дотримуватись, щоб проводити відповідні операції у майбутньому.

Які умови поставили перед волонтерами

Необхідно, щоб до 21 липня 2022 року на місяць обсяг операцій, які здійснюються на рахунку волонтера, перевищував еквівалент 100 тисяч гривень.

які здійснюються на рахунку волонтера, Також банку потрібно буде надати лист або від державного органу, або від військової частини, в якому вказана співпраця з волонтером. Ще у ньому має бути перелік товарів військового призначення, замовлених до покупки. Це правило стосується операцій на понад 400 тисяч гривень на місяць.

в якому вказана співпраця з волонтером. Ще у ньому має бути перелік товарів військового призначення, замовлених до покупки. Це правило стосується операцій на понад 400 тисяч гривень на місяць. Крім того, волонтерові необхідно буде надавати банкові орієнтовну вартість замовленого товару, а також терміни виконання доручення.

а також терміни виконання доручення. А ще перед збором коштів задля оплати продукції потрібно буде повідомляти банк.

Національний банк завжди дослухається до конструктивних запитів волонтерського руху та бізнес-спільноти та разом зі своїми стейкхолдерами намагається знайти оптимальні рішення,

– підкреслив заступник глави Нацбанку Юрій Гелетій.

Товари, які входять до переліку дозволених до покупки

Волонтери-фізичні особи мають можливість купувати, з урахуванням усіх умов вище, рації, бронежилети, каски, шоломи, військові та тактичні форму й взуття, захисний одяг, оптичні прилади для спілкування, безпілотники, спальні мішки, каремати, а також засоби надання домедичної допомоги.

Зазначимо, що послаблення обмежень набуло чинності 6 серпня. Саму ж постанову у Нацбанку ухвалили напередодні.

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