Нацбанк вирішив спростити низку обмежень, запроваджених 21 липня 2022 року. Тоді й встановили ліміт на розрахунки гривневими платіжними картками за кордоном.
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Обмеження з волонтерів зняли
У Нацбанку зауважили, що для фізичних осіб-волонтерів ліміти не будуть застосовуватись для покупок за кордоном. Але певні обмеження все ж запровадять. Мовиться про критерії, яких потрібно буде дотримуватись, щоб проводити відповідні операції у майбутньому.
Які умови поставили перед волонтерами
- Необхідно, щоб до 21 липня 2022 року на місяць обсяг операцій, які здійснюються на рахунку волонтера, перевищував еквівалент 100 тисяч гривень.
- Також банку потрібно буде надати лист або від державного органу, або від військової частини, в якому вказана співпраця з волонтером. Ще у ньому має бути перелік товарів військового призначення, замовлених до покупки. Це правило стосується операцій на понад 400 тисяч гривень на місяць.
- Крім того, волонтерові необхідно буде надавати банкові орієнтовну вартість замовленого товару, а також терміни виконання доручення.
- А ще перед збором коштів задля оплати продукції потрібно буде повідомляти банк.
Національний банк завжди дослухається до конструктивних запитів волонтерського руху та бізнес-спільноти та разом зі своїми стейкхолдерами намагається знайти оптимальні рішення,
– підкреслив заступник глави Нацбанку Юрій Гелетій.
Товари, які входять до переліку дозволених до покупки
Волонтери-фізичні особи мають можливість купувати, з урахуванням усіх умов вище, рації, бронежилети, каски, шоломи, військові та тактичні форму й взуття, захисний одяг, оптичні прилади для спілкування, безпілотники, спальні мішки, каремати, а також засоби надання домедичної допомоги.
Зазначимо, що послаблення обмежень набуло чинності 6 серпня. Саму ж постанову у Нацбанку ухвалили напередодні.
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