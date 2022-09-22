Йдеться про UN Global Compact. Відкрили захід чинний прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та президент Польщі Анджей Дуда. Головна тема – післявоєнна відбудова України.
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У Нью-Йорку обговорюють відновлення України
Глава Кабміну Денис Шмигаль підкреслив, що хоробрість українців стала фундаментом для об'єднання сотень мільйонів осіб та десятків країн, міжнародних організацій. Урядовець подякував за таку підтримку, як і за слідування важливому принципу: "об’єднані в захисті – об’єднані у відновленні".
На сьогодні заходи з відновлення України після повномасштабної війни оцінюють у 750 мільярдів доларів. Тож потенціал цього плану сприяє тому, що міжнародні корпорації та інвестори можуть проявити цікавість до цього процесу вже зараз.
Шмигаль додав, що Україна вважає важливим аспектом створення неформальної тристоронньої платформи за участі:
- представників української влади,
- міжнародних партнерів,
- українського громадянського суспільства та бізнесу.
Саме приватний сектор має стати одним з основних драйверів відбудови,
– заявив Шмигаль.
Додамо, що це не перші кроки у процесі залучення світової спільноти до планів з відновлення України. Зовсім недавно президент України Володимир Зеленський провів переговори з представниками потужних інвестиційних компаній:
- 21 вересня стало відомо про зустріч у форматі відеоконференції Зеленського з керівництвом однієї з найбільших інвестиційних компанії у світі та США – Goldman Sachs.
- Лідер України наголосив, що підтримка нашої економіки зараз – це крок до їхнього виграшу у майбутньому.
- За кілька днів до цього президент також поговорив з очільником найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком.
- Головною темою їхніх переговорів теж були інвестиції в Україну. Зеленський додав, що наша країна може і прагне відновити сприятливий клімат для цього.