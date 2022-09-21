Про це повідомили під час брифінгу Федерального міністерства економіки та технологій для парламенту.
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У Німеччині заморозили активи росії на мільярди євро
Загальна сума склала 4,88 мільярда євро. З них приблизно 1,087 мільярда євро припадає на яхти, понад 2,2 мільярда євро – на заморожені кошти, а решта – на об'єкти нерухомості та інші цінні речі. Ще в червні сумарно активи, які потрапили під конфіскацію, оцінювали у 4,5 мільярда євро.
Крім того, наразі європейський санкційний список нараховує орієнтовно тисячу громадян росії та організацій з різних сфер. Наразі є складність із визначенням активів. Щодо грошей, то це ключове завдання для приватних установ.
Повідомляють, що комерційні банки, страхові компанії та інші учасники економічної діяльності у Німеччині несуть оперативну відповідальність за спостереження за заморожуванням активів під час набуття чинності відповідної ухвали Євросоюзу.