Речь идет о UN Global Compact. Открыли мероприятие действующий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Польши Анджей Дуда. Главная тема – послевоенное восстановление Украины.
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В Нью-Йорке обсуждают восстановление Украины
Глава Кабмина Денис Шмыгаль подчеркнул, что храбрость украинцев стала фундаментом для объединения сотен миллионов человек и десятков стран, международных организаций. Чиновник поблагодарил за такую поддержку, как и за следование важному принципу: "объединены в защите – объединены в обновлении".
На сегодняшний день восстановление Украины после полномасштабной войны оценивают в 750 миллиардов долларов. Так что потенциал этого плана способствует тому, что международные корпорации и инвесторы могут проявить интерес к этому процессу и их роль уже сейчас.
Шмыгаль добавил, что Украина считает важным аспектом создания неформальной трехсторонней платформы при участии:
- представителей украинской власти,
- международных партнеров,
- украинского гражданского общества и бизнеса.
Именно частный сектор должен стать одним из основных драйверов восстановления.
– заявил Шмыгаль.
Это не первые шаги в процессе привлечения мирового сообщества к планам по восстановлению Украины. Совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с представителями мощных инвестиционных компаний:
- 21 сентября стало известно о встрече в формате видеоконференции Зеленского с руководством одной из самых больших инвестиционных компаний в мире и США – Goldman Sachs.
- Лидер Украины подчеркнул, что поддержка нашей экономики сейчас – это шаг к их выигрышу в будущем.
- За несколько дней до этого президент также поговорил с главой крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком.
- Главной темой их переговоров были инвестиции в Украину. Зеленский добавил, что наша страна может и стремится восстановить благоприятный климат для этого.