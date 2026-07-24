Які прожиткові мінімуми для українців у 2026 році?

Станом на 2026 рік базовий прожитковий мінімум зріс до – 3 209 гривень, вказує ПФУ. Для дітей ці значення такі:

прожитковий мінімум для дітей до 6 років наразі – 2 817 гривень;

прожитковий мінімум для дітей 6 – 18 років – 3 512 гривень.

Також на розмір прожиткового мінімуму впливає чи є працездатною особа:

якщо особа працездатна, для неї прожитковий мінімум – 3 328 гривень;

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 2 595 гривень.

На що впливає розмір прожиткового мінімуму:

мінімальна та максимальна пенсії;

допомога одиноким батькам/матерям;

допомога по безробіттю;

аліменти.

До слова, у 2026 році зросли не тільки прожиткові мінімуми. Також збільшилась мінімальна зарплата до 8 647 гривень. Тобто, у погодинному вимірі – 52 гривні. Водночас це сума до вирахування податків. Якщо ж відняти податки: ПДФО – 18% та військовий збір – 5%, то "на руки" людині з мінімалкою вдасться отримати – 6 658 гривень. Нагадаємо, ЄСВ сплачує саме роботодавець.