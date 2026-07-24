Каковы прожиточные минимумы для украинцев в 2026 году?

По состоянию на 2026 год базовый прожиточный минимум вырос до 3 209 гривен, сообщает ПФУ. Для детей эти значения следующие:

прожиточный минимум для детей до 6 лет в настоящее время составляет 2 817 гривен;

прожиточный минимум для детей 6–18 лет – 3 512 гривен.

Также на размер прожиточного минимума влияет то, является ли человек трудоспособным:

если лицо трудоспособно, для него прожиточный минимум составляет 3 328 гривен;

прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 гривен.

Что влияет на размер прожиточного минимума:

минимальная и максимальная пенсии;

пособие одиноким отцам/матерям;

пособие по безработице;

алименты.

Кстати, в 2026 году выросли не только прожиточные минимумы. Также увеличилась минимальная зарплата до 8 647 гривен. То есть, в почасовом исчислении это – 52 гривны. При этом эта сумма указана до вычета налогов. Если же вычесть НДФЛ – 18% и военный сбор – 5%, то "на руки" человеку с минимальной зарплатой удастся получить – 6 658 гривен. Напомним, ЕСВ уплачивает именно работодатель.