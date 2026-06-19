Що буде з мінімальною зарплатою з 1 липня 2026 року?

З 1 липня мінімальна зарплата в Україні не зростатиме. Тобто, вона і надалі складатиме – 8 647 гривень, повідомляє ПФУ.

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Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати,

– йдеться в Законі України "Про оплату праці".

Наразі для отримання мінімалки особа має відпрацювати 40 годин на тиждень. Себто, за стандартним графіком, це 8 годин щодня протягом 5 робочих днів. В погодинному форматі мінімалка наразі складає 52 гривні.

Водночас "на руки" українці отримують значно менше. Адже з мінімалки вираховують такі податки:

військовий збір – 5% – 432 гривні;

ПДФО – 18% – 1 556 гривень.

Загальна сума податків – 1 988 гривень. Відповідно, "чистими" при мінімальній зарплаті виходить всього – 6 659 гривень.

Зауважимо, мінімалка це надзвичайно важливий показник. Він впливає на багато значень. Наприклад, допомогу по тимчасовій непрацездатності. Також від мінімальної заробітної плати залежить ЄСВ. Цей страховий внесок складає щонайменше 22% від вказаного мінімуму.