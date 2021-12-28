Світ бізнесу у 2021 році сколихнула співачка Ріанна, статки якої Forbes оцінив у 1,7 мільярда доларів. Левову частку зірці принесли бренди Fenty Beauty та SavagexFenty lingerie. Бренди Ріанни поки що не представлені на біржі, проте є знаменитості, які сміливо інвестують у найрізноманітніші компанії.

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Леонардо Ді Капріо

Оскароносний актор відомий не лише завдяки своїм фільмам, але й через активізм. Він давно виступає за захист навколишнього середовища. Навіть інвестуючи Леонардо Ді Капріо не забуває про свої принципи. Зокрема, він вклав гроші у бренд електрокарів Polestar зі Швеції. У найближчі 6 місяців виробник електромобілів планує вийти на біржу через об'єднання зі SPAC Gores Guggenheim. Компанію Polestar Automotive оцінюють у 20 мільярдів доларів.

Крім того, Ді Капріо інвестував у екологічний бренд Allbirds, який створює взуття з целюлози та цукрової тростини. Компанія стала публічною на початку листопада 2021 року. Згідно з даними Yahoo!Finance, актуальна вартість активів цього бренду коливається на рівні 19,41 долара за штуку, ринкова капіталізація становить 2,8 мільярда доларів.

Світові знаменитості інвестують у публічні компанії / Фото Getty Images

Також увагу актора привернув виробник рослинного м'яса Beyond Meat, цінні папери якого коштують понад 67 доларів за акцію, згідно з Yahoo!Finance. У 2021 році компанія Beyond Meat повідомила про співпрацю з McDonald's. На фоні цього акції виробника рослинного м'яса зросли в ціні відразу на 9%. Крім того, Ді Капріо вклав гроші у фірми Aleph Farms та Mosa Meat, які теж займаються виробництвом альтернативного м'яса. Інші компанії, в які інвестував Леонардо Ді Капріо:

Компанія Suja Life, яка виробляє органічні соки холодного віджиму, отримала від актора 20 мільйонів доларів;

доларів; Ді Капріо інвестував понад 57 мільйонів доларів у фірму Rubicon. Її головна спеціалізація – розробка технології для перероблення сміття;

доларів у фірму Rubicon. Її головна спеціалізація – розробка технології для перероблення сміття; Інвестиція зірки у виробника штучних діамантів Diamond Foundry склала 50 мільйонів доларів. Особливість цієї компанії – використання сонячної енергії та плазмових реакторів для створення штучних діамантів.

Девід Бекхем

Відомий футболіст Девід Бекхем зазвичай звертає увагу на електромобілі та кіберспорт. Зокрема, колишній спортсмен вклав гроші у професійну компанію з кіберспорту Guild Esports. Бекхему належить міноритарна частка через його компанію DB Ventures, яка складає 11,7%. У 2020 році Guild Esports стала першою публічною компанією зі сфери кіберспорту. Наразі ціна її акцій становить трохи більш ніж 4 долари за штуку, інформує Yahoo!Finance.

Влітку 2021 року Девід Бекхем інвестував у компанію Lunaz, яка спеціалізується на перетворенні автомобілів із двигунами внутрішнього згорання на електромобілі. Він придбав 10% акцій Lunaz. Крім того, він вклав понад 1,3 мільйона доларів у стартап MyEye. Цікаво, що спершу спортсмен сам почав користуватися цією стрімінговою програмою, таким чином, допомігши привернути увагу великої аудиторії до цієї компанії.

Світові знаменитості інвестують у публічні компанії / Фото Getty Images

Роджер Федерер

Титулований швейцарський тенісист Роджер Федерер регулярно входить до рейтингу найбагатших спортсменів світу. Протягом 24 років він співпрацював зі спортивним брендом Nike, проте у 2018 році ця історія завершилася. Натомість він почав працювати з японським брендом одягу Uniqlo та швейцарським On running.

Цікаво Федерер також інвестує у міжнародну фінансову групу Credit Suisse, штаб-квартира якої знаходиться у Цюриху.

Роджер Федерер не просто став новим обличчям європейської компанії, яка створює кросівки, але й інвестував у цей бренд. Йому належить 3% компанії. Згідно з FirstSportz, тенісист вклав майже 54 мільйони доларів в On running:

На момент створення цього матеріалу акції цієї компанії торгуються на рівні 35,56 долара за штуку,

за штуку, ринкова капіталізація компанії становить трохи більше ніж 11 мільярдів доларів, згідно з Yahoo! Finance.

Джеймс ЛеБрон

Зірка американського баскетболу Джеймс ЛеБрон ще у 2008 році дав згоду рекламувати навушники Beats. За це він отримав 1% акцій цієї компанії. Після придбання Beats техгігантом Apple, ЛеБрон отримав 30 мільйонів доларів:

26 мільйонів були виплачені готівкою,

були виплачені готівкою, тоді як інші 4 мільйони доларів були у вигляді цінних паперів Apple.

До теми Баскетболіст разом із партнером звернули увагу на мережу закладів Blaze Pizza. ЛеБрон вклав у цей бізнес 1 мільйон доларів. Згідно з даними ESPN, йому належить 10% активів, частка оцінюється у 35 – 40 мільйонів доларів.

Світові знаменитості інвестують у публічні компанії / Фото Getty Images

Джеймс ЛеБрон не забуває й про світ спорту. Зокрема, він купив 2% акцій футбольного клубу Ліверпуль, інвестувавши 6,5 мільйона доларів. З 2011 року його частка подорожчала до понад 80 мільйонів доларів. У 2021 році іменитий баскетболіст став одним зі співвласників корпорації Fenway Sports Group, до якої входить футбольний клуб Ліверпуль та бейсбольний клуб Бостон Ред Сокс. Материнську компанію оцінюють у понад 7 мільярдів доларів.

Марк Волберг

Ще один відомий актор з США теж не ігнорує світ інвестицій. Наприклад, у 2019 році він став міноритарним акціонером австралійської мережі фітнес-клубів F45 Training. Ні для кого не секрет, що зірка кіно захоплюється фітнесом. Він навіть випробував методику тренувань на собі.

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Крім того, фірма MGIW, 26% якої належать Волбергу, увійшла до переліку ключових інвесторів F45. Цінні папери мережі фітнес-клубів торгуються на біржі. Ціна активів становить майже 11 доларів за штуку, а ринкова капіталізація – понад 987 мільйонів доларів, згідно з Yahoo!Finance. Марк Волберг також вклав гроші у: