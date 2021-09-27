Ріанна заявила, що мільярдний капітал ніколи не був її ціллю. Вона також зізналася, що досі почувається некомфортно у новому статусі.

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Ріанна розповіла про своє ставлення до статусу мільярдерки

За її словами, складно прийняти нову реальність, адже пам'ятає звідки вона родом.

Водночас приємно мати можливість надихнути молодих жінок та хлопців, які, як і я, скромно починають, які є дітьми батьків-іммігрантів, або самі є емігрантами, що вони можуть це зробити,

– додала зірка.

Ріанна розповіла, що прагне підтримати некомерційну організацію Clara Lionel Foundation, яку вона заснувала у 2012 році, завдяки своїм статкам. Фонд фінансує реагування на надзвичайні ситуації у разі стихійних лих у всьому світі, спричинених зміною клімату, а також освітні ініціативи.

Ріанна розповіла про свій капітал / Фото Getty Images

Кожен долар, який я заробила, я хочу повернути. Коли йдеться про людей, яким необхідна допомога. Мені боляче, коли я не можу зробити стільки прагну. Тож зараз ми тиснемо на газ, фонд буде розвиватися,

– заявила співачка.

Forbes про капітал Ріанни: