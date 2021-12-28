Мир бизнеса в 2021 году всколыхнула певица Рианна, состояние которой Forbes оценил в 1,7 миллиарда долларов. Львиную долю звезде принесли бренды Fenty Beauty и SavagexFenty lingerie. Бренды Рианны пока не представлены на бирже, однако есть знаменитости, которые смело инвестируют в самые разные компании.
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Леонардо Ди Каприо
Оскароносный актер известен не только благодаря своим фильмам, но и из-за активизма. Он давно выступает за защиту окружающей среды. Даже инвестируя Леонардо Ди Каприо не забывает о своих принципах. В частности, он вложил деньги в бренд электрокаров Polestar из Швеции. В ближайшие 6 месяцев производитель электромобилей планирует выйти на биржу через объединение со SPAC Gores Guggenheim. Компания Polestar Automotive оценивается в 20 миллиардов долларов.
Кроме того, Ди Каприо инвестировал в экологический бренд Allbirds, который создает обувь из целлюлозы и сахарного тростника. Компания стала публичной в начале ноября 2021 года. Согласно данным Yahoo! Finance, актуальная стоимость активов этого бренда колеблется на уровне 19,41 доллара за штуку, рыночная капитализация составляет 2,8 миллиарда долларов.
Мировые знаменитости инвестируют в публичные компании / Фото Getty Images
Также внимание актера привлек производитель растительного мяса Beyond Meat, ценные бумаги которого стоят более 67 долларов за акцию согласно Yahoo! Finance. В 2021 году компания Beyond Meat сообщила о сотрудничестве с McDonald's. На фоне этой акции производителя растительного мяса выросли в цене сразу на 9%. Кроме того, Ди Каприо вложил деньги в фирмы Aleph Farms и Mosa Meat, тоже занимающиеся производством альтернативного мяса. Другие компании, в которые инвестировал Леонардо Ди Каприо:
- Компания Suja Life, производящая органические соки холодного отжима, получила от актера 20 миллионов долларов;
- Ди Каприо инвестировал более 57 миллионов долларов в фирму Rubicon. Ее главная специализация – разработка технологии для переработки мусора;
- Инвестиция звезды в производителя искусственных бриллиантов Diamond Foundry составила 50 миллионов долларов. Особенность этой компании – использование солнечной энергии и плазменных реакторов для создания искусственных бриллиантов;
Дэвид Бекхэм
Известный футболист Дэвид Бекхэм обычно обращает внимание на электромобили и киберспорт. В частности, бывший спортсмен вложил деньги в профессиональную компанию по киберспорту Guild Esports. Бекхэму принадлежит миноритарная доля через его компанию DB Ventures, составляющую 11,7%. В 2020 году Guild Esports стала первой публичной компанией из сферы киберспорта. Сейчас цена ее акций составляет чуть более 4 долларов за штуку, информирует Yahoo!Finance.
Летом 2021 года Дэвид Бекхэм инвестировал в компанию Lunaz, специализирующуюся на превращении автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в электромобили. Он купил 10% акций Lunaz. Кроме того, он вложил более 1,3 миллиона долларов в стартап MyEye. Интересно, что сначала спортсмен сам начал пользоваться этой стриминговой программой, таким образом, помог привлечь внимание большой аудитории к этой компании.
Мировые знаменитости инвестируют в публичные компании / Фото Getty Images
Роджер Федерер
Титулованный швейцарский теннисист Роджер Федерер регулярно входит в рейтинг самых богатых спортсменов мира. В течение 24 лет он сотрудничал со спортивным брендом Nike, однако в 2018 году эта история завершилась. Он начал работать с японским брендом одежды Uniqlo и швейцарским On running.
Роджер Федерер не просто стал новым лицом европейской компании, создающей кроссовки, но и инвестировал в этот бренд. Ему принадлежит 3% компании. Согласно FirstSportz, теннисист вложил почти 54 миллиона долларов в On running:
- На момент создания этого материала акции этой компании торгуются на уровне 35,56 доллара за штуку,
- рыночная капитализация компании составляет чуть более 11 миллиардов долларов, согласно Yahoo! Finance.
Джеймс ЛеБрон
Звезда американского баскетбола Джеймс ЛеБрон еще в 2008 году согласился рекламировать наушники Beats. За это он получил 1% акций компании. После приобретения Beats техгигантом Apple, ЛеБрон получил 30 миллионов долларов:
- 26 миллионов были выплачены наличными,
- в то время как остальные 4 миллиона долларов были в виде ценных бумаг Apple.
Мировые знаменитости инвестируют в публичные компании / Фото Getty Images
Джеймс ЛеБрон не забывает и о мире спорта. В частности, он купил 2% акций футбольного клуба Ливерпуль, инвестировав 6,5 миллиона долларов. С 2011 года его доля подорожала до более чем 80 миллионов долларов. В 2021 году именитый баскетболист стал одним из совладельцев корпорации Fenway Sports Group, в которую входит футбольный клуб Ливерпуль и бейсбольный клуб Бостон Ред Сокс. Материнскую компанию оценивают более чем в 7 миллиардов долларов.
Марк Уолберг
Еще один известный актер из США тоже не игнорирует мир инвестиций. К примеру, в 2019 году он стал миноритарным акционером австралийской сети фитнес-клубов F45 Training. Ни для кого не секрет, что звезда кино увлекается фитнесом. Он даже опробовал методику тренировок на себе.
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Кроме того, фирма MGIW, 26% которой принадлежат Уолбергу, вошла в список ключевых инвесторов F45. Ценные бумаги сети фитнес-клубов торгуются на бирже. Цена активов составляет почти 11 долларов за штуку, а рыночная капитализация – более 987 миллионов долларов, согласно Yahoo! Finance. Марк Уолберг также вложил деньги в:
- международную спортивную организацию UFC, которая организует бои из смешанных единоборств. Его долю оценивают в 45 миллионов долларов;
- В прошлом году известный актер стал совладельцем обувной товарной онлайн биржи StockX, торгующей кроссовками в формате аукциона.