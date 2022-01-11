Від гри в покер до мільярдів: як засновник Binance став найбагатшою людиною криптосвіту
Джерело:Bloomberg
Засновник та генеральний директор криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао має всі шанси стати одним із головних титанів серед найбагатших людей світу. Одним із ключових моментів на його шляху стала гра в покер.
Шлях Чжао до криптобагатства почався в Шанхаї у 2013 році під час товариської гри в покер з Боббі Лі, тодішнім генеральним директором BTC China, та інвестором Роном Цао. Вони обидва заохочували його вкладати 10% свого капіталу в біткойн. Дізнавшись більше про цю сферу, Чжао зважився продати свою квартиру за біткойн, а у 2017 році створив Binance.
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Фінансовий успіх засновника Binance
Bloomberg оцінив капітал Чанпена Чжао, який широко відомий як "CZ" серед прихильників криптовалют, у 96 мільярдів доларів. Це вперше видання звернуло увагу на статки бізнесмена. Чжао випередив індійського бізнесмена та власника компанії Reliance Industries Мукеша Амбані, капітал якого становить 94,5 мільярда доларів, згідно з Forbes. Крім того, Чанпен Чжао конкурує з такими титанами як:
- Марк Цукерберг – 122 мільярди доларів,
- Ларрі Пейдж – 123 мільярди доларів,
- Сергій Брін – 119 мільярдів доларів.
Цілком можливо, що Чжао володіє навіть більшим капіталом, оскільки остання оцінка не враховувала його активи у криптовалюті. До його портфеля входять біткойн та Binance Coin (токен його фірми), який тепер називається BNB. Ця монета зросла в ціні приблизно на 1300% минулого року.
Що відбувається навколо Binance
Успіх Binance підкреслює величезні багатства, створені завдяки криптовалютам в умовах свободи, навіть з огляду на останні спади. Проте навколо цієї компанії існує чимало дискусій. Після того, як криптобіржа була вигнана з Китаю (країна заснування), Binance потрапила до поля зору регуляторів у всьому світі.
Люди, які обізнані з ситуацією, розповіли, що Міністерство юстиції та Служба внутрішніх доходів США перевіряють, чи одна з компаній, яку теж контролює Чжао, є каналом для відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Майбутнє Binance може залежати від того, чи зможе вона примиритися зі світовими регуляторами та знайти зручне місце для створення своєї штаб-квартири. Але поки що прибутки компанії вражають.
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Binance заробила щонайменше 20 мільярдів доларів минулого року. Це майже втричі більше, ніж аналітики з Волл-стріт прогнозували у 2021 році для Coinbase Global Inc., яка є публічною компанією з ринковою капіталізацією 58,9 мільярда доларів, інформує Yahoo!Finance.Важливо! Чжао відмовився коментувати цю історію. В інтерв'ю журналісту Bloomberg Еріку Шацкеру у Сінгапурі він сказав, що його не цікавить багатство, гроші та рейтинги. Бізнесмен наголосив, що такі речі його відволікають, а він готовий віддати майже усі свої статки перед смертю.
Binance заперечила точність оцінок Bloomberg щодо ринкової вартості фірми та капіталу бізнесмена. Компанія також додала:"Крипта все ще знаходиться на стадії зростання. І чутлива до вищого рівня волатильності. Будь-яке число, яке ви почуєте одного дня, буде відрізнятися від числа, яке ви почуєте наступного дня". Представник Binance сказав, що компанія працює з регуляторами по всьому світу й дуже серйозно ставиться до своїх зобов'язань.