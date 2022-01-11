Шлях Чжао до криптобагатства почався в Шанхаї у 2013 році під час товариської гри в покер з Боббі Лі, тодішнім генеральним директором BTC China, та інвестором Роном Цао. Вони обидва заохочували його вкладати 10% свого капіталу в біткойн. Дізнавшись більше про цю сферу, Чжао зважився продати свою квартиру за біткойн, а у 2017 році створив Binance.

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Фінансовий успіх засновника Binance

Bloomberg оцінив капітал Чанпена Чжао, який широко відомий як "CZ" серед прихильників криптовалют, у 96 мільярдів доларів. Це вперше видання звернуло увагу на статки бізнесмена. Чжао випередив індійського бізнесмена та власника компанії Reliance Industries Мукеша Амбані, капітал якого становить 94,5 мільярда доларів, згідно з Forbes. Крім того, Чанпен Чжао конкурує з такими титанами як:

Марк Цукерберг – 122 мільярди доларів,

доларів, Ларрі Пейдж – 123 мільярди доларів,

доларів, Сергій Брін – 119 мільярдів доларів.

Цілком можливо, що Чжао володіє навіть більшим капіталом, оскільки остання оцінка не враховувала його активи у криптовалюті. До його портфеля входять біткойн та Binance Coin (токен його фірми), який тепер називається BNB. Ця монета зросла в ціні приблизно на 1300% минулого року.

Що відбувається навколо Binance

Успіх Binance підкреслює величезні багатства, створені завдяки криптовалютам в умовах свободи, навіть з огляду на останні спади. Проте навколо цієї компанії існує чимало дискусій. Після того, як криптобіржа була вигнана з Китаю (країна заснування), Binance потрапила до поля зору регуляторів у всьому світі.

Люди, які обізнані з ситуацією, розповіли, що Міністерство юстиції та Служба внутрішніх доходів США перевіряють, чи одна з компаній, яку теж контролює Чжао, є каналом для відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Майбутнє Binance може залежати від того, чи зможе вона примиритися зі світовими регуляторами та знайти зручне місце для створення своєї штаб-квартири. Але поки що прибутки компанії вражають.

Успіх засновника Binance / Фото Getty Images

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Binance заробила щонайменше 20 мільярдів доларів минулого року. Це майже втричі більше, ніж аналітики з Волл-стріт прогнозували у 2021 році для Coinbase Global Inc., яка є публічною компанією з ринковою капіталізацією 58,9 мільярда доларів, інформує Yahoo!Finance.

Важливо! Чжао відмовився коментувати цю історію. В інтерв'ю журналісту Bloomberg Еріку Шацкеру у Сінгапурі він сказав, що його не цікавить багатство, гроші та рейтинги. Бізнесмен наголосив, що такі речі його відволікають, а він готовий віддати майже усі свої статки перед смертю.

Binance заперечила точність оцінок Bloomberg щодо ринкової вартості фірми та капіталу бізнесмена. Компанія також додала:"Крипта все ще знаходиться на стадії зростання. І чутлива до вищого рівня волатильності. Будь-яке число, яке ви почуєте одного дня, буде відрізнятися від числа, яке ви почуєте наступного дня". Представник Binance сказав, що компанія працює з регуляторами по всьому світу й дуже серйозно ставиться до своїх зобов'язань.