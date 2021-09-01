Проте, коли ринок стрімко йде вгору ситуація може раптово змінитися та призвести до знищення "бульбашок". Крім того, Федеральна резервна система США може невдало завершити політику економічних стимулів, а нова хвиля коронавірусу – шокувати ринки. Важливе значення також має фактор інфляції, оскільки у разі стабільного зростання може призвести до підвищення процентних ставок. На фоні цього, виділяють п'ять головних бульбашок, які можуть лопнути.

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Ціни на житло

Літо 2021 року – це період встановлення нових цінових рекордів. Загалом у сфері нерухомості спостерігається глобальний тренд на підвищення вартості житла. У США цей показник зріс на 15%, продемонструвавши найшвидший темп за останні 30 років. У Канаді нерухомість подорожчала на 14%, а у Новій Зеландії – майже на 30%. Схожа ситуація відбувається й у Великій Британії, де ціни в середньому зросли до понад 366 тисяч доларів, що майже на 43 тисячі доларів більше.

Аналітик з Resolution Foundation зазначив, що низькі процентні ставки, економічні обмеження та зміни кривої попиту були більш важливими факторами для процесу підвищення цін на ринку, ніж гербовий збір (податок, який стягується з покупок власності чи документів) у Великобританії. Можливо, припинення політики податкових пільг й не призведе до того, що бульбашка на ринку нерухомості лопне, тоді як на фоні підвищення процентних ставок це цілком реально. Натомість у Capital Economics очікують, що до кінця 2023 року вартість житла зросте ще на 7,5%.

Облігації

З початком пандемії уряди та бізнеси почали активно брати позики з мінімальними виплатами. Низькі процентні статки дозволяли їм спокійніше витрачати кошти. Проте, поєднанні їх з дохідністю та високими цінами на облігації викликає занепокоєння з приводу потенційного банкрутства. Ця тенденція має глобальний характер. Банк міжнародних розрахунків повідомляє, що борги компаній, які не працюють у сфері фінансів, у країнах з розвиненою економікою зросли з 165% ВВП в останні місяці 2019 року до 185% до кінця 2020 року. На ринках, що розвиваються, цей показник зріс з 147% до 173% ВВП. У такій ситуації позичальники мають дуже вразливу позицію у разі підняття процентних ставок.

Що таке облігація Це емісійний цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу з виплатою певного доходу або передати йому майно, надати послуги.

Акції

Американський індекс S&P500 стрімко відновлює свої позиції на ринку після масштабного обвалу на фоні пандемії та регулярно встановлює нові рекорди. Головний інвестиційний директор UBS Wealth Management Марк Хафеле очікує, що Федеральна резервна система (ФРС) США буде плавно відходити від політики економічних стимулів, але остерігається інших загроз. Зокрема, йдеться про інфляцію.

Кожен звіт щодо інфляції вище 2% призведе до хору закликів до ФРС та інших центральних банків стримувати стимули, щоб не втратити контроль над інфляцією. Водночас у ФРС розуміють, що надмірні спроби приборкати інфляцію можуть привести до жорсткої посадки економіки та ринків,

– додав експерт

Ціни на сировину

Реальна економіка – це великий ризик, як і монетарно-кредитна політика, особливо, коли це стосується цін на сировину. У серпні вартість сировинних товарів впала на 15% від свого піку. В історичній ретроспективі – це не масштабний обвал, але це доказ того, як швидко може змінитися ситуація на ринку.

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Біткойн

Якщо реальних світових активів буде недостатньо, то біткойн має потенціал знову вийти на шлях успіху. Тим паче, що наприкінці літа цифрова монета подорожчала до 50 тисяч доларів. Це майже у двічі більше від липневого мінімуму нижче 30 тисяч доларів.

Криптоактиви – це не гроші. Вони не мають внутрішньої цінності, оскільки у них відсутня підтримка,

– зазначив глава Банку Англії Ендрю Бейлі.

На його думку, кінцева цінність біткойна "дуже нестабільна і може бути нічим", додавши, що у будинках принаймні можна жити, коли бульбашка лусне.