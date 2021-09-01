Адже всього за рік ця інвестиція принесла компанії Воррена Баффета Berkshire Hathaway 2 мільярди доларів. Пакет із 5 акцій, обраних Ворреном Баффетом, приніс на 30% більше прибутку, ніж базовий фондовий індекс Topix – він виріс на 22% за рік.

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Він купив у добрий час. Це те, чого ти від нього очікуєш,

– сказав Хідеакі Курібара, аналітик Tokai Tokyo Securities Co.

У які компанії інвестував Баффет

Itochu Corp.;

Marubeni Corp.;

Mitsubishi Corp.;

Mitsui & Co. Ltd.;

Sumitomo Corp.

Чому інвестори обходять Японію

Цікаво, що хоч Баффета і називають "Оракулом з Омахи", а в Японії і взагалі "богом інвестицій", мало інвесторів послідували прикладу мільярдера. Японські акції поки не мають попит, особливо в умовах пандемії.

Серед причин:

Кількість хворих на COVID-19 зросла, оскільки темпи вакцинації в Японії відстають від Європи та США.

Ріст індексу Topix на 8,7% у 2021 році поступається 21% росту американського індексу S&P 500.

Індекси Topix та S&P 500 Topix – один з найважливіших фондових індексів Японії. Він розраховується як середня ринкова капіталізація акцій компаній, що належать до першого сегменту Токійської фондової біржі (компанії з великою капіталізацією). Водночас S&P 500 зображає успіхи 500 найбільших компаній США.

Що відомо про статки Баффета