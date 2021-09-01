Адже всього за рік ця інвестиція принесла компанії Воррена Баффета Berkshire Hathaway 2 мільярди доларів. Пакет із 5 акцій, обраних Ворреном Баффетом, приніс на 30% більше прибутку, ніж базовий фондовий індекс Topix – він виріс на 22% за рік.
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Він купив у добрий час. Це те, чого ти від нього очікуєш,
– сказав Хідеакі Курібара, аналітик Tokai Tokyo Securities Co.
У які компанії інвестував Баффет
- Itochu Corp.;
- Marubeni Corp.;
- Mitsubishi Corp.;
- Mitsui & Co. Ltd.;
- Sumitomo Corp.
Чому інвестори обходять Японію
Цікаво, що хоч Баффета і називають "Оракулом з Омахи", а в Японії і взагалі "богом інвестицій", мало інвесторів послідували прикладу мільярдера. Японські акції поки не мають попит, особливо в умовах пандемії.
Серед причин:
- Кількість хворих на COVID-19 зросла, оскільки темпи вакцинації в Японії відстають від Європи та США.
- Ріст індексу Topix на 8,7% у 2021 році поступається 21% росту американського індексу S&P 500.