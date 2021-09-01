Однако, когда рынок стремительно идет вверх ситуация может внезапно измениться и привести к уничтожению "пузырей". Кроме того, Федеральная резервная система США может неудачно завершить политику экономических стимулов, а новая волна коронавируса – шокировать рынки. Важное значение также имеет фактор инфляции, поскольку в случае стабильного роста может привести к повышению процентных ставок. На фоне этого, выделяют пять главных пузырей, которые могут лопнуть.

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Цены на жилье

Лето 2021 года – это период установления новых ценовых рекордов. Всего в сфере недвижимости наблюдается глобальный тренд на повышение стоимости жилья. В США этот показатель вырос на 15% , продемонстрировав самый быстрый темп за последние 30 лет. В Канаде недвижимость подорожала на 14% , а в Новой Зеландии – почти на 30%. Похожая ситуация происходит и в Великобритании, где цены в среднем выросли до более 366 тысяч долларов, что почти на 43 тысяч долларов больше.

Аналитик Resolution Foundation отметил, что низкие процентные ставки, экономические ограничения и изменения кривой спроса были более важными факторами для процесса повышения цен на рынке, чем гербовый сбор (налог, который взимается с покупок собственности или документов) в Великобритании. Возможно, прекращение политики налоговых льгот может и не приведет к тому, что пузырь на рынке недвижимости лопнет, тогда как на фоне повышения процентных ставок это вполне реально . Зато в Capital Economics ожидают, что к концу 2023 года стоимость жилья вырастет еще на 7,5%.

Облигации

С началом пандемии правительства и бизнес начали активно брать займы с минимальными выплатами. Низкие процентные доходы позволяли им спокойнее тратить средства. Однако, сочетании их с доходностью и высокими ценами на облигации вызывает беспокойство по поводу потенциального банкротства . Эта тенденция имеет глобальный характер. Банк международных расчетов сообщает, что долги компаний, которые не работают в сфере финансов, в странах с развитой экономикой выросли с 165% ВВП в последние месяцы 2019 до 185% к концу 2020 года. На развивающихся рынках, этот показатель вырос с 147% до 173% ВВП. В такой ситуации заемщики имеют очень уязвимую позицию в случае поднятия процентных ставок.

Что такое облигация Это эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и подтверждающая обязательство возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги с выплатой определенного дохода или передать ему имущество, оказать услуги.

Акции

Американский индекс S&P 500 стремительно восстанавливает свои позиции на рынке после масштабного обвала на фоне пандемии и регулярно устанавливает новые рекорды. Главный инвестиционный директор UBS Wealth Management Марк Хафель ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет плавно отходить от политики экономических стимулов, но опасается других угроз. В частности, речь идет об инфляции.

Каждый отчет по инфляции выше 2% приведет к хору призывов к ФРС и других центральных банков сдерживать стимулы, чтобы не потерять контроль над инфляцией. В то же время в ФРС понимают, что чрезмерные попытки обуздать инфляцию могут привести к жесткой посадки экономики и рынков,

– добавил эксперт

Цены на сырье

Реальная экономика – это большой риск, как и монетарно-кредитная политика, особенно, когда это касается цен на сырье. В августе стоимость сырьевых товаров упала на 15% от своего пика. В исторической ретроспективе – это не масштабный обвал, но это доказательство того, как быстро может измениться ситуация на рынке.

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Биткоин

Если реальных мировых активов будет недостаточно, то биткойн имеет потенциал вновь выйти на путь успеха. Тем более, что в конце лета цифровая монета подорожала до 50 тысяч долларов. Это почти в два раза больше июльского минимума ниже 30 тысяч долларов.

Криптоактивы – это не деньги. Они не имеют внутренней ценности, поскольку в них отсутствует поддержка,

– отметил глава Банка Англии Эндрю Бейли.