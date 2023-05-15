Ердоган лідирує на виборах: як реагують фінансові ринки у Туреччині

Одна з головних новин вихідних – це президентські вибори у Туреччині. Вперше за 20 років Реджеп Тайїп Ердоган може втратити владу в країні. На завершення першого туру також відреагували й фінансові ринки країни.

Громадяни Туреччини мали можливість проголосувати у неділю, 14 травня 2023 року. Головне протистояння було між чинним главою держави Реджепом Ердоганом та кандидатом від об'єднаних сил опозиції Кемалем Киличдароглу.

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Реакція фінансових ринків

Загалом ринки відповіли спадом на результати першого туру виборів. Згідно з останніми даними наразі лідирую Ердоган, який при владі у Туреччині з 2003 року. Цілком ймовірно, що у країні пройде й ще другий тур.

Індекс Borsa Istanbul 100, який включає акції сотні найбільших компаній за рівнем капіталізації на ринку, на тлі новин впав на 3,2%. Такий спад зафіксували під час торгів у понеділок, 15 травня.

Ліра знецінилася на понад 0,4% проти американського долара. Таким чином, турецька валюта досягнула нового мінімуму. Загалом з початку року ліра ослабла проти долара приблизно на 5%. Нагадаємо, що офіційна валюта Туреччини протягом останніх років фіксую суттєві обвали.

Одним із серйозних потрясінь для фінансових ринків Туреччини стали потужні землетруси, які сколихнули країну на початку лютого. Тоді ліра впала до нового мінімуму, а фондові індекси зафіксували суттєві обвали.