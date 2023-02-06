У ніч проти 6 лютого Туреччину сколихнули потужні землетруси, які забрали життя сотень людей. Повідомляють, що поштовхи чули навіть у столиці країни – Анкарі. Ця ситуація також вплинула на фінансові ринки.

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Наслідки землетрусів для фінансових ринків

Офіційна валюта Туреччини – ліра – обвалилася до нового мінімуму на ринку. Йдеться про курс на рівні 18,85 ліри за долар на початку торгової сесії. Пізніше грошова одиниця відновила майже усі свої втрати.

Водночас на фондовому ринку зафіксували низку змін. Зокрема, йдеться про таке:

Основ ний індекс Стамбульської фондової біржі, до якого входять акції 100 найбільших компаній за капіталізацією, на тлі новин у країні впав на 4,6%;

Тоді як Індекс BIST BANKA втратив понад 5% перш ніж компенсувати певні позиції.

Варто додати, що землетруси посилили інші фактори тиску на валюту та фондовий ринок. До цього переліку входять сильний долар, геополітичні ризики та несподівані показники інфляції в країні.

Трагічні події, коли південна частина Туреччини постраждала від потужного землетрусу, є джерелом додаткової невизначеності напередодні вирішальних виборів, які, швидше за все, відбудуться в травні,

– прокоментував ситуацію старший валютний аналітик In Touch Capital Markets.

Нагадаємо! Чинний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган знову буде балотуватися на посаду. Його кандидатуру висунула партія, яка наразі при владі.

Також, цілком ймовірно, США будуть наполягати на тому, щоб офіційна Анкара дотримувалася більш жорсткої позиції щодо санкцій проти Росії. Річ у тому, що недавно Вашингтон попередив турецьку сторону про експорт до Росії хімікатів, мікрочипів та інших товарів, які Москва може використовувати для продовження війни проти України.