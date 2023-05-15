Эрдоган лидирует на выборах: как реагируют финансовые рынки в Турции

Одна из главных новостей выходных – это президентские выборы в Турции. Впервые за 20 лет Реджеп Тайип Эрдоган может лишиться власти в стране. В завершение первого тура также отреагировали и финансовые рынки страны.

У граждан Турции была возможность проголосовать в воскресенье, 14 мая 2023 года. Главное противостояние было между действующим главой государства Реджепом Эрдоганом и кандидатом от объединенных сил оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Достойно внимания Китай стремится сместить США с пьедестала на рынке валют: что это значит для инвесторов

Реакция финансовых рынков

В общем, рынки ответили спадом на результаты первого тура выборов. Согласно последним данным, сейчас лидирую Эрдоган, который у власти в Турции с 2003 года. По всей вероятности, в стране пройдет и еще второй тур.

Индекс Borsa Istanbul 100, включающий акции сотни крупнейших компаний по уровню капитализации на рынке, на фоне новостей упал 3,2%. Такой спад зафиксирован во время торгов в понедельник, 15 мая.

Лира обесценилась более чем 0,4% против американского доллара. Таким образом, турецкая валюта достигла нового минимума. В общей сложности с начала года лира ослабла против доллара примерно на 5%. Напомним, что официальная валюта Турции за последние годы фиксирую существенные обвалы.

Одним из серьезных потрясений для финансовых рынков Турции стали мощные землетрясения, всколыхнувшие страну в начале февраля. Тогда лира упала до нового минимума, а фондовые индексы зафиксировали существенные обвалы.