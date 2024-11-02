Хто такий Тім Волз, який у команді Камали Гарріс

Тім Волз на сьогодні є одним із найвідоміших політиків у США, який має всі шанси увійти в історію. Річ у тому, що він зумів здивувати й звичайних американців, так й більшість своїх колег у рамках президентських виборів. Головна причина – його особистий капітал, інформує 24 Канал з посиланням на Time.

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Тім Волз, якого обрала до своєї команди Камала Гарріс, за свою кар'єру змінив не одну професію та сферу. Відомо, що кандидат на посаду віцепрезидент США встиг попрацювати викладачем:

Зокрема, він викладав соціальні науки в містечку Альянс, а після переїзду в штат Міннесота, влаштувався на посаду вчителя географії.

Одночасно він був завідувачем шкільної їдальні й тренером з американського футболу.

Важливо! У 2006 році Волз з першої спроби обрався до Палати представників у штаті Міннесота, ставши конгресменом. Він переобирався ще 5 разів: у 2008, 2010, 2012, 1014 та 2016 роках.

У 2018 році Тім Волз переміг на виборах губернатора Міннесоти. Перемога представника Демократичної партії у штаті, де часто надають перевагу республіканцям, стала справжньою сенсацією у США. Наразі він обіймає цю посаду вже другий термін поспіль. Волз зарекомендував себе як прогресивний політик.

Яким капіталом володіє Тім Волз

Як виявилося, Тім Волз немає жодних інвестиційних активів. Ні акцій, ні облігацій тощо. Завдяки цьому політик різко відрізняється від більшості американських чиновників. Крім того, партнер Гарріс не володіє будинком.

Перед 2018 роком Волз та його дружина продали будинок на 3200 квадратних футів (297,29 квадратного метра), який розташований у місті Манкейто, за менше ніж 315 тисяч доларів, згідно з даними Axios.

На посаді губернатора Міннесоти Волз отримує приблизно 127 тисяч доларів на рік. У 2023 році він відмовився від підвищення зарплати. Загалом загальний дохід Тіма Волза та його дружини за минулий рік склав приблизно 299 тисяч доларів, пише Wall Street Journal.

Важливу частину капіталу кандидата на посаду віцепрезидента США складає пенсія, яку він отримав завдяки службі Національній гвардії США, Конгресі та викладацькій діяльності. У 2024 році видання Forbes оцінило статки Волза у трохи більше мільйона доларів. Видання вказало, що він є найменш заможним серед усіх кандидатів у цьому електоральному циклі.