Курс фунта на сьогодні

Під час торгів у п'ятницю, 1 листопада, фунт стерлінгів стабілізувався на ринку після кількох турбулентних сесій. Проте валюта все одно продовжує найдовшу сесію тижневих втрат за останні 6 років. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Цього тижня британський фунт може зафіксувати найбільший обвал з 2018 року. Йдеться про спад на рівні 0,4%. На динаміку валюти впливає політична та економічна невизначеність. Через це інвестори надають перевагу американському долару.

Нагадаємо, що у жовтні долар зафіксував найбільший приріст за місяць за понад 2 роки. Американська валюта подорожчала більше ніж на 3%.

Загалом фунт стерлінгів зріс на 0,1% до 1,29 долара. У жовтні британська валюта подешевшала на 1,53%, тоді як з початку року додала в ціні 1,48%, за даними MarketWatch.