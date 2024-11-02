Кто такой Тим Уолз, который в команде Камалы Харрис

Тим Уолз на сегодня является одним из самых известных политиков в США, который имеет все шансы войти в историю. Дело в том, что он сумел удивить и обычных американцев, так и большинство своих коллег в рамках президентских выборов. Главная причина – его личный капитал, информирует 24 Канал со ссылкой на Time.

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Тим Уолз, которого выбрала в свою команду Камала Харрис, за свою карьеру сменил не одну профессию и сферу. Известно, что кандидат на должность вице-президента США успел поработать преподавателем:

В частности, он преподавал социальные науки в городке Альянс, а после переезда в штат Миннесота, устроился на должность учителя географии.

Одновременно он был заведующим школьной столовой и тренером по американскому футболу.

Важно! В 2006 году Уолз с первой попытки избрался в Палату представителей в штате Миннесота, став конгрессменом. Он переизбирался еще 5 раз: в 2008, 2010, 2012, 1014 и 2016 годах.

В 2018 году Тим Уолз победил на выборах губернатора Миннесоты. Победа представителя Демократической партии в штате, где часто отдают предпочтение республиканцам, стала настоящей сенсацией в США. Сейчас он занимает эту должность уже второй срок подряд. Уолз зарекомендовал себя как прогрессивный политик.

Каким капиталом владеет Тим Уолз

Как оказалось, Тим Уолз не имеет никаких инвестиционных активов. Ни акций, ни облигаций и тому подобное. Благодаря этому политик резко отличается от большинства американских чиновников. Кроме того, партнер Харрис не владеет домом.

Перед 2018 годом Уолз и его жена продали дом на 3200 квадратных футов (297,29 квадратного метра), который расположен в городе Манкейто, за менее чем 315 тысяч долларов, согласно данным Axios.

На посту губернатора Миннесоты Уолз получает примерно 127 тысяч долларов в год. В 2023 году он отказался от повышения зарплаты. В целом общий доход Тима Уолза и его жены за прошлый год составил примерно 299 тысяч долларов, пишет Wall Street Journal.

Важную часть капитала кандидата на должность вице-президента США составляет пенсия, которую он получил благодаря службе Национальной гвардии США, Конгрессе и преподавательской деятельности. В 2024 году издание Forbes оценило состояние Уолза в чуть более миллиона долларов. Издание указало, что он является наименее состоятельным среди всех кандидатов в этом электоральном цикле.