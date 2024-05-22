Дональд Трамп запустив ще один варіант збору коштів на передвиборчу кампанію

У США триває передвиборча кампанія. На посаду президента США претендують демократ Джозеф Байден та республіканець Дональд Трамп. І останній запровадив новий варіант збору коштів на кампанію

На офіційному сайті кандидата у президенти США Дональда Трампа повідомили, що тепер фінансово підтримати його кампанію можна з допомогою криптовалюти.

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Дональд Трамп почав приймати криптовалюту

Пожертвувати кошти на передвиборчу кампанію Трампа можна, використовуючи досить різні цифрові монети. Йдеться про біткойн, стейблкойн, Ethereum, Dogecoin, Solana тощо.

Американці будуть обирати нового президента США 5 листопада 2024 року. Це також будуть 60-ті вибори у першій економіці світу.

Цікаво, що раніше Трамп критикував криптовалюти. Зокрема, він називав біткойн прикладом шахрайства та наголошував, що існує потенційна загроза для фінансової системи. Крім того, політик заявляв, що біткойн – це "афера проти долара США".

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп пообіцяв очільникам нафтових компаній у США скасувати низку екологічних правил. Натомість він попросив, щоб вони зібрали на його передвиборчу кампанію 1 мільярд доларів.