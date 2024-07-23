Що відбувається на ринку валют

Під час торгів у вівторок, 23 липня, долар утримує стабільні позиції на ринку. Річ у тому, що інвестори взяли певну перерву на ринку, оскільки наразі є незначна кількість економічних даних, пише видання Reuters.

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Зокрема, вони чекають на новий звіт щодо інфляції у червні у США, який планують опублікувати у п'ятницю, 26 липня.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Як змінилися позиції долара та інших валют 23 липня

Згідно з даними Reuters, позиції Індексу долара США майже не змінилися та коливається на рівні 104,33. При цьому на минулому тижні цей показник впав до мінімуму за 4 тижні – 103,64.

Тоді як Yahoo!Finance інформує, що цей індикатор, на момент створення цього матеріалу, торгується на рівні 104,42, зрісши на 0,11%. Діапазон коливання становить 104,20 – 104,47.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,55, повідомляє видання CNBC.

Євро та британський фунт впали на 0,15% та 0,12% щодо долара відповідно, а австралійський та новозеландський долар втрачають позиції на ринку через рішення про зниження процентних ставок у Китаї.