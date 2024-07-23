Действующий президент США Джо Байден сообщил о своем решении не баллотироваться на второй срок в воскресенье, 21 июля. С того момента на предвыборную кампанию во главе с Камалой Харрис демократы выделили более 100 миллионов долларов.

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Камала Харрис принесла демократам десятки миллионов долларов

Добавляют, что всего за 24 часа на предвыборную кампанию уже Камалы Харрис собрали более 81 миллион долларов. Согласно данным платформы ActBlue, за этот период более 888 тысяч человек пожертвовали на кампанию до 200 долларов каждый.

Важно! Всего за несколько часов после публикации официального заявления Джо Байдена о выходе из президентской гонки зафиксировали рекордное количество финансовых пожертвований на кампанию. Речь идет о 55 миллионах долларов.

Крупные доноры, которые прекратили свою финансовую поддержку Демократической партии, поскольку их опасения относительно возраста Джо Байдена росли, сейчас заявляют о намерениях по возобновлению этого сотрудничества.

Кроме того, The New York Times сообщает, что всплеск пожертвований, который зафиксировали за 24 часа после выхода Байдена из президентской гонки, стал крупнейшим в истории онлайн-финансирования Демократической партии США с 2020 года.