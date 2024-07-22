Світові тенденції щодо курсу долара

Під час розмови з 24 Каналом експерт Андрій Шевчишин розповів, що зараз формуються негативні тенденції щодо долара. Це у першу чергу стосується майбутніх виборів в США, а саме – кандидатури Дональда Трампа на місце очільника.

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За словами експерта, чимала кількість аналітиків та інвесторів сходяться на думці про те, що Дональд Трамп, як ймовірний президент США, буде стимулювати виробництво американського експорту. І у цьому йому допомагатиме "слабкий" долар.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Йдеться про ослаблення американської валюти проти основних валют торгових партнерів. Крім того, це навіть допомагатиме у валютній війні з Китаєм.

Що відбувається зараз з доларом

Станом на 22 липня, індекс долара ослаб проти 6 інших іноземних валют. Зокрема, американська валюта різко обвалилася проти японської єни.

Згідно з даними Reuters, індекс долара США впав на 0,1% – до 104,30.

У той час цей Yahoo!Finance повідомляє, що цей індикатор торгується на рівні 104,26, впавши на 0,13%. Діапазон коливання становить 104,18 – 104,35.

Такий спад пояснюють тим, що чинний президент США Джозеф Байден оголосив 21 липня про те, що завершує свою передвиборчу кампанію.

Очікується, що долар буде слабшати, а отже євро навпаки зростатиме напротивагу. Відповідно це формуватиме додаткову зацікавленість щодо інвестицій, або ж накопиченню збережень, в тому числі в євро. Водночас для Європи це буде не дуже добре, адже тоді європейці будуть вимушені знижувати своїй експортний потенціал,

– додає Шевчишин.

Нагадуємо! Індекс долара США фіксує співвідношення долара до 6 національних валют основних торгових партнерів США: євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.